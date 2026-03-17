Рязанским дачникам дали рекомендации по выбору семян. Соответствующую информацию 16 марта опубликовали в группе Россельхознадзора в «ВК».

Отмечается, при покупке необходимо осмотреть упаковку: она должна быть целой, с указанием сорта, производителя, партии и даты. Сорт следует сверять с госреестром — только допущенные семена безопасны и адаптированы к климату.

Как указали специалисты, особую внимательность стоит проявлять при заказах онлайн из-за риска контрафакта, нарушения условий хранения и недостоверных фото.

Если семена оказались некачественными, нужно оформить претензию продавцу или направить жалобу в Россельхознадзор, заключили в публикации.