Рязанские врачи одними из первых в ЦФО начнут лечить аритмию с помощью холода

Рязанская область внедряет инновационный метод лечения сердца. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе регионального минздрава.
Рязанская область станет одним из первых регионов в ЦФО, где начнут применять метод криоабляции — лечение аритмии с помощью холода.
Ранее пациентам с нарушениями ритма сердца проводилась радиочастотная абляция (воздействие током).
«Новый метод работает иначе: холод точечно „замораживает“ участки сердца, являющиеся источником аритмии, уничтожая патологические клетки. На их месте образуется рубец, и аритмия уходит», — отметили в минздраве.
Врачи уже прошли необходимую подготовку. Заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера Владислав Поваров освоил методику в НМИЦ кардиологии имени академика Чазова под руководством известного хирурга-аритмолога Олега Сапельникова.
Первую операцию с применением криоабляции в Рязани планируют провести уже в конце марта.