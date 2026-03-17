Рязанские врачи одними из первых в ЦФО начнут лечить аритмию с помощью холода

Рязанская область станет одним из первых регионов в ЦФО, где начнут применять метод криоабляции — лечение аритмии с помощью холода. Ранее пациентам с нарушениями ритма сердца проводилась радиочастотная абляция (воздействие током). «Новый метод работает иначе: холод точечно „замораживает“ участки сердца, являющиеся источником аритмии, уничтожая патологические клетки. На их месте образуется рубец, и аритмия уходит», — отметили в минздраве. Врачи уже прошли необходимую подготовку.