Рязанские медики удалили пациенту опухоль, вросшую в левую часть легкого

В онкологическом диспансере провели операцию 78-летнему пациенту, у которого была опухоль в верхней доле левого легкого. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, опухоль вросла в сосуд, что усложняло лечение. Отмечается, что ранее такие случаи часто заканчивались полным удалением легкого, что могло привести к инвалидности. Однако врачи решили провести частичное удаление ткани легкого и пораженной части сосуда. Как уточняется, это позволило сохранить большую часть легкого и улучшить качество жизни пациента. Операция прошла успешно, пациент находится под наблюдением врачей и его состояние стабильно.

Операция прошла успешно, пациент находится под наблюдением врачей и его состояние стабильно. Рязанские медики заявили, что современные методы лечения позволяют справляться даже с тяжелыми случаями.