Рязанская область вошла в топ-10 регионов с наименьшим числом беспризорных детей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала государственной статистики ЕМИСС (fedstat.ru).

Рязанский регион расположился на 6-м месте в рейтинге. Отмечается, что в прошлом, 2024 году, показатель составил 96, в 2025 же он уменьшился до 24.

Лидируют в данном рейтинге Марий Эл и Республика Алтай, где количество беспризорных детей уменьшилось до 0 с 3 и 14 соответственно. Третье место заняла Белгородская область (было 39, стало 12).