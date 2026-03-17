Рязанская область расширит сотрудничество с ведущим машиностроителем ЕАЭС

Рязанская область расширит сотрудничество с ведущим машиностроителем ЕАЭС. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Губернатор посетил минский автомобильный завод, ознакомился с производственными мощностями завода, выпускающего грузовые автомобили, спецтехнику, автобусы и троллейбусы.

Также Павел Малков отметил успешное сотрудничество с белорусским производителем: в Рязани работают троллейбусы МАЗ, а в районах области используется коммунальная техника этого бренда. Ключевую роль играет дилер «Рязань МАЗ сервис», который обеспечивает поставку и обслуживание машин. Также налажена кооперация с Ряжским автозаводом, выпускающим технику на шасси МАЗ. По итогам осмотра достигнута договоренность о направлении рязанских специалистов в Минск для изучения новых моделей и их внедрения в регионе.

Фото: телеграм-канал Павла Малкова.