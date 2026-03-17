Рязанцы назвали идеальную продолжительность отпуска

Отмечается, что 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса. Две недели — 16% рязанцев, три — 17%. 31% назвал идеальным отдыхом четыре недели, 24% — больше месяца. Согласно данным SuperJob, женщины чаще согласны на две-три недели отпуска. Мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отдых. Горожане со средним профессиональным образованием чаще обладателей дипломов вузов называли «идеалом» четыре недели (40% против 30%).

Рязанцы назвали идеальную продолжительность отпуска. Соответствующие данные предоставили в SuperJob.

Отмечается, что 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса. Две недели — 16% рязанцев, три — 17%. 31% назвал идеальным отдыхом четыре недели, 24% — больше месяца.

Согласно данным SuperJob, женщины чаще согласны на две-три недели отпуска. Мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отдых.

Горожане со средним профессиональным образованием чаще обладателей дипломов вузов называли оптимальным четыре недели (40% против 30%).

Желающих отдыхать дольше среди опрошенных с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц больше, чем среди тех, чей уровень дохода ниже. 32% назвали лучшим отпуск длиной в четыре недели, еще 25% — более длительный период.