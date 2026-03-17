Россиянам старше 40 лет хотят дать право на бесплатное образование

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставить россиянам старше 40 лет право на бесплатное второе высшее образование. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости. По его словам, речь идет о подготовке специалистов по востребованным высокотехнологичным направлениям, в том числе в сфере разработки беспилотных авиасистем.

«Мы выступаем за то, чтобы предоставить возможность получения второго высшего образования на безвозмездной основе по востребованным государством специальностям», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что в стране существует значительный кадровый потенциал, который сейчас используется не в полной мере. По данным Росстата, численность рабочей силы старше 40 лет превышает 34 млн человек, а средний возраст работников в России приближается к 43 годам.