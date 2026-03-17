Россиян предупредили о штрафе за сбор подснежников и ландышей

По словам юристов, штраф до 5 тыс рублей можно получить за сбор краснокнижных подснежников, крокусов и ландышей в начале весны. При этом, если будет доказано, что нарушитель собирал краснокнижные первоцветы для продажи, то человека могут привлечь к уголовной ответственности. В этом случае ему будет грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

