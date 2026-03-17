Россиян предупредили о риске увольнения из-за перебоев с интернетом

Об этом рассказала юрист Людмила Айвар. По ее словам, если сотрудник вовремя не сообщил начальству о проблемах с выходом в Сеть или не принял разумных мер, то работодатель может его уволить. «Руководитель обязан доказать вину подчиненного: запросить письменное объяснение и составить акт при отказе. Без этого взыскание может быть оспорено в суде или через Государственную инспекцию труда как незаконное. Для дистанционных работников предусмотрены дополнительные основания увольнения: если сотрудник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд после запроса», — подчеркнула Айвар.

При этом перебои с интернетом, вызванные независящими от сотрудника факторами, считаются форс-мажором и не могут быть причиной для расторжения договора.