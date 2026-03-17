Россиян предупредили о рисках при использовании VPN-сервисов

Россиян предупредили о рисках при использовании VPN-сервисов. Об этом 17 марта член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал РИА Новости.

По его словам, использование VPN-сервисов создает риски для личных данных. Многие бесплатные приложения фактически не обеспечивают заявленного уровня безопасности: они могут собирать данные, передавать трафик третьим лицам или содержать вредоносные модули, добавил Антон Немкин.

Он подчеркнул, что отдельная проблема заключается в том, что злоумышленники используют VPN для сокрытия геолокации и усложнения расследования преступлений.