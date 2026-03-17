РБК-Украина: Киев может столкнуться с нехваткой ракет для ПВО

По данным экспертов агентства, ситуация вокруг Ирана усилит глобальный дефицит систем ПВО и ракет к ним, потому что спрос значительно превышает производство. «Если говорить о краткосрочной перспективе, то довольно быстро мы можем столкнуться с тем, что нам будут нужны ракеты к Patriot, а мы нигде не найдем даже 30, потому что их, возможно, не будет ни у Европы, ни у США», — заявил эксперт по вооружениям Иван Киричевский, добавив, что это станет «большой» проблемой.

Киев из-за конфликта на Ближнем Востоке может столкнуться с нехваткой ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot через 1-3 месяца. Об этом 17 марта сообщило ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

