Расчетный курс доллара превысил 82 рубля впервые с 22 октября

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 82 рубля. Это произошло впервые с 22 октября 2025 года. Со ссылкой на данные торгов отмечается, что с 11.50 17 марта курс доллара повышался на 44 копейки относительно предыдущего закрытия — до 81,92 рубля. Минутами ранее он поднимался до 82,03 рубля.