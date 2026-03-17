Путин подписал указ о помиловании 23 женщин

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. «Помилованы те, у кого есть дети и родственники участников спецоперации», — отметил он. Имена тех, кто включен в список, не раскрываются.

