Путин подписал указ о помиловании 23 женщин
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. «Помилованы те, у кого есть дети и родственники участников спецоперации», — отметил он. Имена тех, кто включен в список, не раскрываются.
