Представителем Рязанской области в Общественной палате РФ избран Руслан Салюков
Профессор РГУ Ольга Воронова сложила полномочия. Губернатор Павел Малков поблагодарил ее через Дениса Бокова и вручил Почетный знак. Новым представителем стал Руслан Салюков, юрист с опытом помощи участникам СВО. Он войдет в девятый созыв Общественной палаты РФ.
На заседании Общественной палаты в библиотеке имени Горького выбрали нового представителя Рязанской области в федеральную палату. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ОП.
Фото: пресс-служба ОП Рязанской области.