Песков: Россия готова оказать посильную помощь Республике Куба

Россия готова предоставить помощь Республике Куба, которая сталкивается с экономическими и гуманитарными трудностями. Об этом 17 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Куба — это независимое суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено на эту страну. Конечно, мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь», — отметил он. Песков также подчеркнул, что Москва поддерживает постоянные контакты с Гаваной, которые ведутся как на рабочем, так и на экспертном уровнях. Участники этого диалога в настоящее время занимаются актуальными вопросами, стоящими перед островным латиноамериканским государством.

