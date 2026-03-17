Мост у Фатьяновки могут развести из-за подъема воды

В Спасском районе в ближайшие сутки могут развести наплавной мост через реку Оку в районе села Фатьяновка. Об этом сообщили в группе «Наплавные мосты Спасского района». Причиной называют подъем уровня воды и начало ледохода.

Отмечается, что в случае разведения моста будет полностью закрыт и пешеходный переход.

Жителей и гостей района просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.