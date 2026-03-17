Мост у Фатьяновки могут развести из-за подъема воды
В Спасском районе в ближайшие сутки могут развести наплавной мост через реку Оку в районе села Фатьяновка. Об этом сообщили в группе «Наплавные мосты Спасского района». Причиной называют подъем уровня воды и начало ледохода.
В Спасском районе в ближайшие сутки могут развести наплавной мост через реку Оку в районе села Фатьяновка. Об этом сообщили в группе «Наплавные мосты Спасского района».
Причиной называют подъем уровня воды и начало ледохода.
Отмечается, что в случае разведения моста будет полностью закрыт и пешеходный переход.
Жителей и гостей района просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.