Мошенники начали обманывать россиян через «гарантированные призы» в TikTok

Эксперты по кибербезопасности обнаружили в TikTok новую мошенническую схему, нацеленную на кражу персональных данных российских пользователей. Злоумышленники размещают видеоролики с фейковыми «акциями» и призывают переходить по ссылкам в комментариях. Затем пользователей направляют на поддельные сайты, имитирующие ресурсы ритейлеров, где для получения «приза» предлагается перейти в Telegram-бот. Этот бот собирает данные, навязывает подписки или требует деньги.

По информации специалистов, мошенники используют угнанные или новые аккаунты для размещения роликов, в которых обещают «гарантированные призы». Пользователей направляют на сайты, внешне похожие на официальные ресурсы ритейлеров, где предлагается открыть «сюрприз» и получить приз. Однако для этого необходимо перейти в Telegram-бот, который управляет процессом и может собирать данные пользователей, навязывать подписки или требовать платежи.

Чтобы избежать попадания в ловушку социальной инженерии, эксперты рекомендуют проверять акции только на официальных сайтах брендов и быть осторожными с предложениями, которые требуют перехода по ссылкам из комментариев или личных сообщений.

«Если вам предлагают „бесплатно“ и торопят „прямо сейчас“, это чаще всего попытка манипуляции», — предупреждают специалисты.