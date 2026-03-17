Курс доллара на межбанковском валютном рынке превысил 83 рубля впервые с октября
К 16:55 мск американская валюта достигала 83,17 за доллар. К 17:50 мск доллар скорректировался до 83,07. Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на среду, составляет 81,91 рубля.
