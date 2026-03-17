Двое детей с ОВЗ из Ленобласти прошли курс реабилитации в рязанском доме ребенка

21 день мальчики участвовали в индивидуальных занятиях: физические упражнения, творческие задания, физиотерапия. Один из детей имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, другой — ДЦП, передвигается на коляске с тьютором. По завершении курса врачи отметили улучшение двигательной активности и психоэмоционального состояния.

В реабилитационном центре «Дом ребёнка» успешно завершилась программа восстановления для двух детей из детских домов Ленинградской области — Ромы и Коли. Их привезли в Рязань при поддержке фонда «Ты ему нужен» и в рамках межрегиональной программы обмена опытом. Об эом сообщили в пресс-службе ГБУ РО «ЛРЦ Дом ребенка»

Фото: ГБУ РО «ЛРЦ Дом ребенка».