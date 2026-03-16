Жителя Сасова лишили водительских прав по иску прокуратуры
Отмечается, что мужчина состоял на учёте у врача‑нарколога с диагнозом, который не позволяет управлять автомобилем, — но при этом имел действующие права. Прокуратура подала в суд иск о прекращении права на управление транспортными средствами. Мужчину лишили прав.
Жителя Сасова лишили водительских прав по иску прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что мужчина состоял на учёте у врача‑нарколога с диагнозом, который не позволяет управлять автомобилем, — но при этом имел действующие права.
Прокуратура подала в суд иск о прекращении права на управление транспортными средствами. Мужчину лишили прав.