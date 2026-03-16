Жителя Костромы осудят за попытку дачи взятки полицейскому в Рязанской области

По версии следствия, в декабре 2025 года полицейские остановили грузовик DAF недалеко от поселка Ласковский. За рулем находился 57-летний житель Костромской области. В автомобиле нашли неисправность тормозной системы, водителя решили привлечь к административной ответственности. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил инспектору ДПС 11 тыс. рублей и 1 доллар США. Полицейский от взятки отказался. На водителя возбудили уголовное дело, которое направили в суд.

Жителя Костромы осудят за попытку дачи взятки полицейскому в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2025 года полицейские остановили грузовик DAF недалеко от поселка Ласковский. За рулем находился 57-летний житель Костромской области. В автомобиле нашли неисправность тормозной системы, водителя решили привлечь к административной ответственности. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил инспектору ДПС 11 тыс. рублей и 1 доллар США.

Полицейский от взятки отказался. На водителя возбудили уголовное дело, которое направили в суд.