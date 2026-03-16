За полдня над регионами РФ сбили около 100 украинских БПЛА

16 марта с 08:00 до 16:00 средствами ПВО уничтожены 96 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА сбито в Брянской области — 54. 11 беспилотников уничтожили на Московским регионом, по 7 — над Калужской и Курской областями, 5 — над территорией Смоленской области, о 4 — над Белгородской областью и акваторией Азовского моря, 2 — над территорией Владимирской области, о 1 — над Ярославской областью и Адыгеей.