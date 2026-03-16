Юрист рассказал, как можно оспорить замедление интернета в суде

Замедление домашнего интернета можно оспорить в суде, если оно нарушает условия договора с провайдером или права потребителя. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Олег Зернов. По его словам, российское законодательство не устанавливает конкретных требований к скорости интернета. Основные параметры услуги, включая скорость соединения, указываются в договоре между пользователем и оператором связи.

«Несоблюдение установленных в договоре условий будет являться его нарушением», — подчеркнул Зернов.

Юрист отметил, что в подобных ситуациях на отношения между абонентом и провайдером распространяется закон о защите прав потребителей. Поэтому при ухудшении качества услуги пользователь имеет право обратиться в суд и требовать защиты своих прав.