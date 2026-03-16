ВТБ и Харбинский политехнический университет запускают кейс-чемпионат о мирном космосе будущего

«ВТБ Образование» и один из ведущих космических вузов Китая — Харбинский политехнический университет (HIT) — открывают регистрацию на федеральный студенческий кейс-чемпионат «Лаборатория бизнес-решений ВТБ» «Мирный космос будущего». Он станет площадкой для подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях глобальных вызовов и межкультурной интеграции, сообщили в пресс-службе банка.

Кейс-чемпионат пройдет в рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Академическими партнерами с российской стороны выступят Высшая школа менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ) и Амурский государственный университет (АмГУ). Ключевой особенностью кейс-чемпионата станет моделирование реальной российско-китайской проектной команды. Участникам предстоит совместно решать общую задачу, учитывая ограничения и необходимость договариваться в условиях различных культурных подходов к управлению, инженерных школ и регуляторных требований.

Командам будет необходимо представить проект решения одной из ключевых системных проблем космической среды, выбрав направление на стыке «космос + X», где «X» — это экономика, биология, психология, право, культура, экология или любая другая отрасль. В рамках чемпионата космос рассматривается не как узкая инженерная дисциплина, а как экстремальная среда, требующая симбиоза человека, искусственного интеллекта и институтов.

«Россия и Китай обладают схожими амбициями в космосе — мы формируем общую культуру управления сложными системами, где доверие и совместимость стандартов значат не меньше, чем инженерные решения. Кейс-чемпионат — это модель реального международного проектирования.

Мы системно поддерживаем сферу образования и соединяем академическое знание, бизнес-практику и государственные задачи. Тем самым создаем платформу для подготовки лидеров, способных работать на стыке отраслей, культур и технологий. Именно такие специалисты будут проектировать устойчивые системы будущего — на Земле и за её пределами», — отметила Ольга Дергунова, старший вице-президент банка, руководитель «ВТБ Образование», директор ВШМ СПбГУ.

Регистрация открывается 16 марта и продлится до 29 марта. Стать участниками могут студенты, магистранты и аспиранты, а также молодые специалисты, готовые проектировать будущее на стыке технологий, управления и международных отношений.

Кейс-чемпионат пройдет в дистанционном формате и будет состоять из двух туров: 30 марта — 17 апреля и 27 апреля — 22 мая. Очно команды-победители встретятся 26 мая в Благовещенске. Участники также посетят космодром «Восточный» в г. Циолковский и Университет Хэйхэ (Heihe University) в приграничном городе Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, Китай.