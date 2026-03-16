В выходные в Рязанской области установили 110 миграционных нарушений

В Рязанской области с 13 по 15 марта полицейские провели рейды, во время которых установили 110 миграционных нарушений. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

К ответственности привлекли 9 работодателей, которые допустили нарушения при привлечении иностранцев к труду.

Кроме того, во время рейдов, которые проходили в том числе в центре Рязани и около крупных торговых центров, сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 58 человек.

Помимо этого, на проезде Яблочкова пресекли нарушения правил продажи алкоголя. Изъято 27 литров спиртного.

Полицейские проводят проверки.