В ВТБ заявили, что цены на нефть могут побить рекорды 2022 года

В ВТБ заявили, что из-за перекрытия Ормузского пролива на фоне конфликта на Ближнем Востоке на рынке нефти наблюдается острый дефицит. Это привело к сильному росту цен на нефть, уточнили в пресс-службе банка.

По мнению аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции», цены на нефть могут обновить многолетние максимумы.

«Каждый день вынужденного простоя месторождений означает невосполнимую потерю объемов добычи в годовом балансе спроса и предложения. В 2022 году цены Brent приближались к отметке $140 на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ при том, что реальный дефицит составлял лишь 1-2 млн баррелей в сутки. Сейчас дефицит на рынке нефти значительно больше, и, если он будет сохраняться еще несколько недель, цена нефти может обновить максимум 2022 года», — сказал инвестиционный стратег Алексей Михеев.

Можно предполагать, что в итоге пролив будет разблокирован и цены значительно снизятся, но потерянные объемы добычи уже не вернутся на рынок, отметил Алексей Михеев.

«Поэтому при любом развитии событий маловероятно, что цена в ближайшие месяцы вернется к отметке $60, которая наблюдалась в конце 2025 года. На этом фоне в целом по году уже можно ожидать более высоких цен на нефть. Минэнерго США уже существенно повысило прогноз средней цены нефти Brent в 2026 году — с $57,69 до $78,84», — добавил стратег.