В Рязанском УФАС сообщили о снижении наценок на продукты

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги анализа наценок на социально значимые продовольственные товары в крупнейших розничных сетях. Об этом сообщили в Рязанском УФАС России. По данным ведомства, средний уровень наценок на товары «первой цены» в федеральных торговых сетях снизился на 19,1% по сравнению с началом мониторинга в 2021 году — с 22,2% до 3,1%.

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги анализа наценок на социально значимые продовольственные товары в крупнейших розничных сетях. Об этом сообщили в Рязанском УФАС России.

По данным ведомства, средний уровень наценок на товары «первой цены» в федеральных торговых сетях снизился на 19,1% по сравнению с началом мониторинга в 2021 году — с 22,2% до 3,1%.

При этом доля продаж таких товаров в общем объеме реализации социально значимых продуктов в четвертом квартале 2025 года составила 29%.

В ряде случаев специалисты зафиксировали отрицательный уровень наценки. Это означает, что некоторые товары продавались дешевле закупочной цены. Такая ситуация отмечена, в частности, для:

моркови: -19,8%

белокочанной капусты: -10,3%

куриных яиц: -6,9%

гречневой крупы: -4,2%

свеклы:-3,4%

сезонных яблок: -1,3%

В мониторинг включены крупнейшие федеральные торговые сети, в том числе «Х5», «Магнит», «Дикси», «Лента», «Ашан», «МЕТРО», «О'кей», «Глобус», «Мария Ра» и «Азбука вкуса».