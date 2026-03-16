В рязанском перинатальном центре родился малыш с редкой аномалией

В перинатальном центре родился ребенок с двумя истинными узлами пуповины. Отмечается, что эта аномалия встречается в 0,04-2% родов. Наличие одного узла предполагалось ещё до рождения, два узла обнаружили уже после появления ребёнка на свет. Несмотря на риск сдавления сосудов пуповины, малыш не пострадал. В сообщении подчеркнули, что сейчас мама чувствует себя хорошо, а новорождённый проходит обследование в стационаре.

