В Рязанской области пьяный мужчина угрожал ножом «живущему неправильно» соседу

52-летний житель Шиловского района обратился в полицию, сообщив, что его 63-летний сосед угрожает ему ножом. Испугавшись за свою жизнь, он сбежал из дома. Полицейские быстро прибыли на место и задержали агрессивного мужчину и изъяли у него нож. Ранее этот человек уже имел проблемы с законом за причинение вреда здоровью и незаконную рубку леса. Как выяснили стражи порядка, конфликт возник после того, как оба мужчины выпили спиртного. Хозяин дома начал учить гостя, как правильно жить, но тот не согласился с его мнением. В результате пьяный сосед начал угрожать ножом. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 2 лет тюрьмы.

В селе Ерахтур Шиловского района произошел серьезный конфликт между соседями. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

52-летний мужчина обратился в полицию, сообщив, что его 63-летний сосед угрожает ему ножом. Испугавшись за свою жизнь, он сбежал из дома.

Полицейские быстро прибыли на место и задержали агрессивного мужчину и изъяли у него нож. Ранее этот человек уже имел проблемы с законом за причинение вреда здоровью и незаконную рубку леса.

Как выяснили стражи порядка, конфликт возник после того, как оба мужчины выпили спиртного. Хозяин дома начал учить гостя, как правильно жить, но тот не согласился с его мнением. В результате пьяный сосед начал угрожать ножом.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 2 лет тюрьмы.