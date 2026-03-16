В Рязанской области пьяный мужчина угрожал ножом «живущему неправильно» соседу

В селе Ерахтур Шиловского района произошел серьезный конфликт между соседями. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
52-летний мужчина обратился в полицию, сообщив, что его 63-летний сосед угрожает ему ножом. Испугавшись за свою жизнь, он сбежал из дома.
Полицейские быстро прибыли на место и задержали агрессивного мужчину и изъяли у него нож. Ранее этот человек уже имел проблемы с законом за причинение вреда здоровью и незаконную рубку леса.
Как выяснили стражи порядка, конфликт возник после того, как оба мужчины выпили спиртного. Хозяин дома начал учить гостя, как правильно жить, но тот не согласился с его мнением. В результате пьяный сосед начал угрожать ножом.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 2 лет тюрьмы.