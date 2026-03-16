В Рязанской области изменили расписание электрички Ряжск-1 — Рязань-2

Расписание пригородного поезда Ряжск-1 — Рязань-2 изменится с 16 марта из-за ремонтных работ на железной дороге. Об этом сообщили в МЖД. С 16 по 20 марта, а также 23 марта на участке Блокпост 204 км — Денежниково пройдет капитальный ремонт первого главного пути. Работы будут выполнять в технологические «окна» с 12:05 до 16:10. В это время движение поездов организуют по второму пути в реверсивном режиме.

Из-за ремонта электричка № 6305 Ряжск-1 — Рязань-2 будет отправляться в 14:40, что на 1 час 44 минуты позже обычного расписания.

Актуальное расписание можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».