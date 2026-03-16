С 9 по 15 марта количество заболевших ОРВИ и гриппом составило 5484 человека, что ниже уровня предыдущей недели на 7,7%. Среди заболевших жители областного центра составили 76%. За прошедшую неделю на территории Рязанской области также зарегистрировано 6 случаев COVID-19.

В Рязанской область снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

