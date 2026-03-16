В Рязани задержали рецидивиста, напавшего на супермаркет с ножом

В Рязани полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на супермаркет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

15 марта работник магазина сообщил, что незнакомец угрожал ножом и украл множество бутылок с бытовой химией.

После получения описания налетчика, оперативники узнали его как ранее судимого рязанца. Полиция предположила, что он может попытаться покинуть город, и проверила вокзалы. Вскоре злоумышленника задержали на одном из них, у него был изъят нож.

Отмечается, мужчина был пьян и, набрав товары в сумку, вытащил нож у кассы, угрожая расправой продавцам. После кражи он сбыл похищенное знакомым и попытался уехать, но его поймали.

Теперь против него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемый арестован.