В Рязани отключили отопление и горячую воду
В Рязани отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».
В 9:00 приостановлена подача горячей воды для ремонта трубопровода по следующим адресам:
- улица Новоселов, дома № 10, 12, 14/16;
- улица Советской Армии, дома № 18, 20, 22, 24, 26, 26 корпус 1, 28/7;
- улица Зубковой, дома № 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 10а, 10 В.
В зону отключения попали городская детская поликлиника № 2, отделение восстановительного лечения (улица Советской Армии, дом № 18), спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер», детский сад № 130.
Кроме того, в 9:45 приостановлена подача тепла для проведения ремонтных работ на теплотрассе в районе улицы Молодцова, дом № 6, по следующим адресам:
- улица Дачная, дом № 2;
- улица Молодцова, дома № 4, 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1.
Отопления нет также в поликлинике № 5.
Завершить работы планируют в 16:00.