В Рязани мужчина пытался зарезать знакомого во время ссоры

По данным следствия, днем 5 марта между 44-летним рязанцем и его 40-летний знакомым произошла ссора, в ходе которой старший из оппонентов схватил нож и нанес другому несколько ударов в область туловища и головы. Отмечается, что пострадавшему своевременно оказали мед. помощь и он остался жив. Нападавший задержан, его заключили под стражу. Ранее мужчина уже был судим. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

