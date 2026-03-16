В России начали замедлять домашний интернет

В России стартовал эксперимент по ограничению скорости домашнего интернета для пользователей с повышенным потреблением трафика. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу провайдера Дом. ру.
Пилотный проект уже действует в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Ограничения затронули 267 клиентов.
Если абонент использует более 3 терабайт интернет-трафика в месяц, скорость передачи данных снижается до 50 Мбит/с. При этом доступ к основным цифровым сервисам сохраняется, однако значительно ограничивается скачивание большого объема данных.
Пользователи смогут вернуть прежнюю скорость за дополнительную плату — 100 рублей за каждые 500 гигабайт, либо дождаться нового расчетного периода, когда ограничения автоматически снимаются.
Эксперимент касается только домашнего интернета для частных абонентов и не распространяется на мобильную связь.
По данным провайдера, около 1% пользователей сети потребляют более 15% всего интернет-трафика. При этом часть таких абонентов фактически использует домашний интернет в коммерческих целях или перепродает трафик.
Для сравнения, 3 терабайта трафика — это примерно:
- около 1 млн фотографий высокого качества;
- 750-900 фильмов в HD;
- примерно 1500 часов онлайн-видео;
- около 30 современных игр объемом 100-150 ГБ каждая.
По итогам эксперимента компания примет решение о возможном расширении проекта.