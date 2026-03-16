Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
Втр, 17
Срд, 18
ЦБ USD 81.05 0.82 17/03
ЦБ EUR 92.66 0.68 17/03
Нал. USD 81.20 / 80.30 16/03 18:30
Нал. EUR 93.00 / 93.45 16/03 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
В России начали замедлять домашний интернет
В России стартовал эксперимент по ограничению скорости домашнего интернета для пользователей с повышенным потреблением трафика. Ограничения затронули 267 клиентов. Если абонент использует более 3 терабайт интернет-трафика в месяц, скорость передачи данных снижается до 50 Мбит/с. При этом доступ к основным цифровым сервисам сохраняется, однако значительно ограничивается скачивание большого объема данных.

В России стартовал эксперимент по ограничению скорости домашнего интернета для пользователей с повышенным потреблением трафика. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу провайдера Дом. ру.

Пилотный проект уже действует в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Ограничения затронули 267 клиентов.

Если абонент использует более 3 терабайт интернет-трафика в месяц, скорость передачи данных снижается до 50 Мбит/с. При этом доступ к основным цифровым сервисам сохраняется, однако значительно ограничивается скачивание большого объема данных.

Пользователи смогут вернуть прежнюю скорость за дополнительную плату — 100 рублей за каждые 500 гигабайт, либо дождаться нового расчетного периода, когда ограничения автоматически снимаются.

Эксперимент касается только домашнего интернета для частных абонентов и не распространяется на мобильную связь.

По данным провайдера, около 1% пользователей сети потребляют более 15% всего интернет-трафика. При этом часть таких абонентов фактически использует домашний интернет в коммерческих целях или перепродает трафик.

Для сравнения, 3 терабайта трафика — это примерно:

  • около 1 млн фотографий высокого качества;
  • 750-900 фильмов в HD;
  • примерно 1500 часов онлайн-видео;
  • около 30 современных игр объемом 100-150 ГБ каждая.

По итогам эксперимента компания примет решение о возможном расширении проекта.