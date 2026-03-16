В Росприроднадзоре рассказали об идеальной среде клещей

Влажные и затененные уголки леса, заросли кустарников и высокая трава — идеальная среда для клещей, предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. «Клещи обитают в лесах, кустарниках и высокой траве, часто встречаются на дачных участках, примыкающих к лесным массивам. Они предпочитают влажные затененные места», — пояснил специалист.

Влажные и затененные уголки леса, заросли кустарников и высокая трава — идеальная среда для клещей, предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«Клещи обитают в лесах, кустарниках и высокой траве, часто встречаются на дачных участках, примыкающих к лесным массивам. Они предпочитают влажные затененные места», — пояснил специалист.

Особенно осторожным надо быть утром и вечером: в это время насекомые активнее всего.