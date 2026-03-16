В РГАТУ прошел День открытых дверей

Врио ректора университета Елена Правдина рассказала абитуриентам и их родителям про становление вуза, материально-техническую базу и карьерные перспективы.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Виталий Костиков обозначил векторы развития АПК региона и рассказал про меры поддержки для молодых специалистов.

Ответственный секретарь приемной комиссии Алексей Голиков обозначил особенности приемной кампании 2026 года.

Абитуриенты смогли познакомиться с перспективными профессиями в АПК, приняв участие в мастер-классах на факультетах.

Представители ГК «ЭкоНива» рассказали абитуриентам о карьерных возможностях, акцентируя внимание на мерах поддержки обучающихся по целевому договору.

Востребованным механизмом поступления остается целевое обучение, которое позволяет абитуриенту получить: зачисление по квоте, дополнительную стипендию к академической, поддержку от компании-работодателя и 100% трудоустройство с высокой оплатой труда.

Старт приемной кампании намечен на 20 июня 2026 года.