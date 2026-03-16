В Подмосковье семиклассник напал на одноклассника с ножом

Конфликт произошел перед уроками в поселке Свердловский. Предварительно, мальчик поссорился со сверстником по дороге в школу, вытащил из рюкзака нож и нанес ему два ножевых ранения в голову и шею. Пострадавшего госпитализировали. 13-летнего школьника задержали. По данным СМИ, у задержанного ученика изъяли несколько ножей, а также петарды и спички. Сообщается, что он собирался напасть и на других учеников.

