В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Соответствующая информация 16 марта опубликована на сайте регионального ведомства.
Отмечается, что за сутки в Оке в черте Рязани уровень воды повысился на 4 сантиметра и составил 20 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.
В других районах ситуация с весенним половодьем следующая:
- в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 8 сантиметров и составил 121 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста;
- в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 5 сантиметров и составил 128 сантиметров;
- в реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 203 сантиметра;
- в реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды не изменился, составляет 230 сантиметров;
- в районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 1 сантиметр и составил 305 сантиметров;
- у Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 3 сантиметра и составил 141 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста.