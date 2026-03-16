Отмечается, что за сутки в Оке в черте Рязани уровень воды повысился на 4 сантиметра и составил 20 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В других районах ситуация с весенним половодьем следующая: в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 8 сантиметров и составил 121 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста; в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 5 сантиметров и составил 128 сантиметров; в реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 203 сантиметра.

В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Соответствующая информация 16 марта опубликована на сайте регионального ведомства.

