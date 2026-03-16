В Касимовском районе на час отключили электричество

В Елатьме Касимовского района 16 марта временно отключили электроэнергию. Об этом сообщили в администрации Елатомского городского поселения. Отключение связано с аварийными работами на линии электропередачи. Света не будет с 13:00 до 14:00.

Под отключение попала улица Ленина — участок от центра до перекрестка с улицей Октябрьская.

Жителей просят учитывать временные неудобства.