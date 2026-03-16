В Госдуме предложили выплачивать полмиллиона отцам за участие в уходе за детьми

В Госдуме предложили выплачивать отцам полмиллиона рублей при рождении второго и последующих детей, если они участвовали в уходе за ребенком. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов, передало 16 марта ТАСС. По его словам, подтверждением участия может стать оформление отпуска по уходу за ребенком — полностью или частично. Данные фиксируются в системе Соцфонда и подтверждаются работодателем. Борис Чернышов выразил мнение, что соответствующая мера может усилить участие отцов в воспитании детей в первые годы жизни и поддержать семьи. Предложение направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

