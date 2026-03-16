В Госдуме предложили выдавать исполнительный лист в течение пяти дней

Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли законопроект, который устанавливает срок выдачи исполнительного листа взыскателю — не более пяти дней после поступления соответствующего ходатайства в суд. Документ размещен в базе данных парламента.

Инициатива предполагает внесение изменений в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства. Если заявление поступает в период нахождения дела в суде вышестоящей инстанции, срок исчисляется со дня поступления дела в суд первой инстанции.

Авторы законопроекта поясняют, что действующее законодательство не устанавливает конкретного срока, в течение которого суд обязан выдать исполнительный лист. На практике это приводит к длительному ожиданию, дополнительным обращениям в суд и жалобам, а также задержкам в переходе к исполнению судебного акта.

В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования.