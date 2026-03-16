В Госдуме предложили ввести «зарплату для мам»

В Госдуме предложили ввести ежемесячную выплату для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает РИА Новости. По его словам, партия планирует повторно направить в правительство законопроект о так называемой «родительской зарплате». Предполагается, что ее сможет получать один из родителей, который не работает и посвящает время уходу за детьми.

Согласно инициативе, размер выплаты может составить прожиточный минимум. Право на нее получат семьи, где среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов.

При этом новая выплата не будет отменять другие пособия и льготы, которые уже получают семьи с детьми.