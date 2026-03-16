Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
13 марта 12:19
586
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
12 марта 16:10
1 008
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
12 марта 12:49
707
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 13:30
824
В Госдуме предложили ускорить назначение пенсии по потере кормильца
Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил упростить назначение пенсий семьям погибших при исполнении обязанностей участников СВО. Сейчас семьи героев сталкиваются с бюрократическими трудностями при оформлении выплат, из-за чего они могут остаться без средств на длительный срок. Панеш предлагает внедрить проактивный механизм. Как только Минобороны фиксирует гибель военнослужащего, Социальный фонд автоматически начинает оформление пенсий для детей и супругов. Выплаты должны начисляться с момента гибели кормильца, а не с даты подачи документов.

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой упростить процесс назначения пенсий по потере кормильца для родственников и членов семей погибших при исполнении обязанностей участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, семьи героев сталкиваются с серьезными проблемами бюрократического характера при оформлении пенсий, что может оставить их без средств на срок до полугода и более.

Панеш предложил внедрить проактивный механизм назначения пенсий, при котором, как только информация о гибели военнослужащего поступает в реестр Министерства обороны, Социальный фонд автоматически начинал бы оформление выплат для детей и супругов. При этом он подчеркнул, что пенсия должна назначаться с момента гибели кормильца, а не с даты подачи заявления.

«Если семья принесла документы через полгода, они должны получить всю сумму за этот период единовременно», — отметил Панеш, добавив, что бюрократические проволочки не должны негативно сказываться на благосостоянии семей защитников.