В Госдуме предложили ускорить назначение пенсии по потере кормильца

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой упростить процесс назначения пенсий по потере кормильца для родственников и членов семей погибших при исполнении обязанностей участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, семьи героев сталкиваются с серьезными проблемами бюрократического характера при оформлении пенсий, что может оставить их без средств на срок до полугода и более.

Панеш предложил внедрить проактивный механизм назначения пенсий, при котором, как только информация о гибели военнослужащего поступает в реестр Министерства обороны, Социальный фонд автоматически начинал бы оформление выплат для детей и супругов. При этом он подчеркнул, что пенсия должна назначаться с момента гибели кормильца, а не с даты подачи заявления.

«Если семья принесла документы через полгода, они должны получить всю сумму за этот период единовременно», — отметил Панеш, добавив, что бюрократические проволочки не должны негативно сказываться на благосостоянии семей защитников.