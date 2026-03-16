В четырех районах Рязанской области зафиксировали опасное агрометеорологическое явление

По данным синоптиков, с января в Клепиковском, Рязанском, Ряжском и Старожиловском районах наблюдается опасное агрометеорологическое явление «Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы». Отмечается, что явление приводит к выпреванию посевов озимых.