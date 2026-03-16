УК обязали выплатить компенсацию за затопление квартиры в Рязани

3 марта Советский районный суд Рязани вынес решение по делу о взыскании ущерба, причиненного залитием жилого помещения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Истцы О. и Р. подали иск к ЖЭУ, К. и С. в связи с повреждением их квартиры, произошедшим из-за затопления, вызванного повреждением трубы, относящейся к общему имуществу собственников.

Суд установил, что управляющая организация не обеспечила надлежащее содержание данного имущества, что стало причиной ущерба. В результате суд частично удовлетворил исковые требования истцов, взыскав с ЖЭУ материальный ущерб, штраф и компенсацию морального вреда, хотя и снизил их размер до разумных пределов.

Исковые требования к собственникам квартиры, расположенной выше, были отклонены. Решение суда пока не вступило в законную силу.