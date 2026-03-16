Telegram оштрафовали на 35 млн рублей

Суд признал компанию «Телеграм Мессенджер Инк. «виновной по трем протоколам о нарушении порядка ограничения доступа к информации. Назначены штрафы по семь млн рублей за каждый протокол, что соответствует верхнему пределу санкций для юрлиц по данной статье.