Стало известно, по каким направлениям в вузах увеличат число бюджетных мест
Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости. На совещании с вице-премьерами он сообщил, что по поручению президента был утвержден перечень профессий по 300 программам обучения, включая научные специальности. В первую очередь будут увеличены бюджетные места по таким направлениям, как информатика, электроника, биотехнические системы, ядерная энергетика, авиа- и ракетостроение, робототехника, медицина и фармацевтика. Мишустин подчеркнул, что развитие этих областей поможет России достичь технологического лидерства и реализовать национальные проекты.
