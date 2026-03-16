Синоптик рассказала, когда пора менять зимние шины

«Температура воздуха в ночные часы местами опускается до отрицательных значений. На дорогах образовывается гололедица, поэтому ни о какой смене шин, ни о каком переходе на летний режим эксплуатации машин говорить не приходится», — отметила синоптик. Также Познякова сообщила, что менять шины пока не нужно, если на земле лежит снег и температура ниже нуля.

Днем в Москве и области температура выше 10 градусов, но менять шины пока рано из-за возможных ночных заморозков. Об этом рассказала специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru.

«Температура воздуха в ночные часы местами опускается до отрицательных значений. На дорогах образовывается гололедица, поэтому ни о какой смене шин, ни о каком переходе на летний режим эксплуатации машин говорить не приходится», — отметила синоптик.

Также Познякова сообщила, что менять шины пока не нужно, если на земле лежит снег и температура ниже нуля.