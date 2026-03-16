Рязанские спортсмены завоевали четыре медали на Первенстве Европы в Греции

Чемпионами Европы по «Файтингу» стали Егор Крысин (94+кг) и Роман Комаров (до 62 кг). Крысин также взял бронзу в «Не-Ваза». Алиса Харламова завоевала бронзу в «Файтинге» (до 57 кг). Всего в сборной было 15 спортсменов, и Россия победила в общекомандном зачете.

В Ираклионе завершилось Первенство Европы по джиу-джитсу до 21 года. Рязанские спортсмены из СШОР «Юпитер» завоевали четыре золотые медали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Чемпионами Европы по «Файтингу» стали Егор Крысин (94+кг) и Роман Комаров (до 62 кг). Крысин также взял бронзу в «Не-Ваза». Алиса Харламова завоевала бронзу в «Файтинге» (до 57 кг).

Всего в сборной было 15 спортсменов, и Россия победила в общекомандном зачете.

Фото: минспорт Рязанской области.